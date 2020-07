Aria condizionata incompatibile con norme anti-Covid: le Domus Romanae restano chiuse, i lavoratori sospesi

Le Domus Romane di Palazzo Valentini chiuse dall’inizio del lockdown e ancora inaccessibili: i lavoratori a casa, sospesi nell’incertezza più totale, tra ammortizzatori sociali e lo spettro della mobilità non appena questi scadranno.

Una decina in tutto tra addetti alla biglietteria, al bookshop e alla visita all'area, un fiore all'occhiello della moderna divulgazione archeologica di cui la città è rimasta orfana.

Le Domus Romane di Palazzo Valentini chiuse

Secondo quanto riportato dai sindacati alla base della mancata riapertura delle Domus Romanae ci sarebbe l’incompatibilità dell’impianto di condizionamento con le nuove disposizioni sanitarie con la società Civita Mostre e Musei Spa, che gestisce il sito, a rimandare la responsabilità del mancato adeguamento al committente, ossia Città Metropolitana.

I sindacati chiedono incontro: “Lavoratori nell’incertezza”

Da qui la richiesta di incontro che Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl hanno inviato all’amministrazione Capitolina e alla società: “Chiediamo con forza e senza ulteriori rimandi che venga organizzato un tavolo congiunto con committenza e concessionario perché si trovi una soluzione, è inaccettabile - hanno detto i sindacalisti Livia Astolfi e Carlo Bravi - che un sito di questa rilevanza rimanga chiuso per una diatriba sui lavori di adeguamento, mettendo in serio pericolo i livelli occupazionali di lavoratori già provati da mesi di difficoltà economiche. In una città come Roma, che ha nel patrimonio artistico la sua vera ricchezza, questi luoghi dovrebbero essere valorizzati e non lasciati a se stessi ed il settore del turismo culturale chiede con forza una vera programmazione a medio e lungo termine”.