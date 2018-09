Roghi a La Barbuta, il diktat dei vigili: le auto dei rom non entrano più al campo

I vigili di Roma dichiarano guerra ai roghi tossici. Contro i fumi che appestano interi quartieri arriva la disposizione del Comandante generale dei vigili urbani Antonio Di Maggio: i mezzi di trasporto delle famiglie rom dovranno restare parcheggiate fuori dall'insediamento. L'ordine nello specifico riguarda il villaggio attrezzato de La Barbuta, a Ciampino, oggetto dell'iter di chiusura e superamento avviato con il piano rom voluto dalla giunta Raggi.

"Si dispone in via sperimentale che a tutti i veicoli di proprietà o nella disponibilità dei residenti sia impedito l'accesso alla struttura" è riportato nella comunicazione - che RomaToday ha potuto visionare - inoltrata agli agenti del VII gruppo Tuscolano e a quelli dello Spe (Sicurezza Pubblico Emergenziale). Con specificato chiaramente l'obiettivo: "impedire che i veicoli continuino a trasportare all'interno dell'area rifiuti di qualsiasi natura e/o altri oggetti provento di reati".

Una sorta di posto di blocco, già testato nel 2016 per il campo informale di via Salviati a Tor Sapienza, noto per i continui fumi tossici denunciati dai cittadini che abitano in zona. Durò poco. Oggetto di denunce sindacali perché rientrante tra le misure che dovrebbero essere emanate direttamente dall'Autorità giudiziaria, si ridusse a un semplice controllo stradale a campione. E comunque non servì a molto. Gli incendi di metalli e rifiuti che sprigionano nubi tossiche fin sotto le finestre dei residenti del quartiere sono rimasti una presenza quasi quotidiana.