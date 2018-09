Signore fotografate mentre abbandonano un divano, Raggi: "Identificate e multate"

"Guardate queste immagini. Ritraggono due signore che hanno abbandonato un divano in via Boccea, nella periferia nord di Roma. Grazie a questa segnalazione siamo riusciti a identificare e sanzionare entrambe con 600 euro di multa ciascuna". Così la sindaca Virginia Raggi, sempre tramite Facebook, continua la sua guerra agli "zozzoni", invitando i cittadini ad additare il vicino "incivile". E postando le foto dei colpevoli, pronti per la gogna social.

Dopo il famoso materasso rimosso da via Filarete, con annesse polemiche di chi sul fronte pulizia si aspetterebbe risultati più concreti di un ingombrante tolto dalla strada, ora tocca ai divani. "L’atto di inciviltà di queste due cittadine è reso ancor più grave perché si è svolto a poca distanza da un’isola ecologica di Ama, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nella nostra città, dove queste due signore avrebbero dovuto portare il loro vecchio divano. In alternativa, avrebbero potuto prenotare ad Ama il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti presso la loro abitazione. Non l’hanno fatto e hanno sporcato la nostra città".

"Queste fotografie ci sono arrivate da un cittadino che ringrazio per il suo senso civico. Le vostre segnalazioni sono importanti sia per riuscire a multare gli incivili, che sono una minoranza, sia per sensibilizzare i cittadini a rispettare le regole per avere una città più pulita". Intanto nella giornata di oggi è ripartita dopo la pausa estiva la raccolta gratuita domenicale dei rifiuti ingombranti, stavolta nei municipi pari. Ma restano tante le denunce dei cittadini che inviano alla redazione immagini e video di cassonetti stracolmi di immondizia. Oltre agli incivili, che certo esistono e vanno combattuti, anche la raccolta ordinaria - si sa - ha diverse falle.