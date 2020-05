Derattizzazioni e disinfestazioni: il Campidoglio dà il via alla guerra contro topi e zanzare

Le prime larve si sono schiuse e le zanzare hanno già cominciato a turbare, col loro ronzio, il sonno dei romani. La buona notizia è che sono partite anche le prime operazioni per limitarne la diffusione. Nella Capitale, in coincidenza con l'inizio della fase 2 del nuovo Coronavirus, ha infatti preso il via una campagna di prevenzione anti zanzare.

La disinfestazione

Si tratta di un’attività mirata che, insieme alle derattizzazioni, si associa alle operazioni di sanificazione stradale. Per le zanzare i tecnici incaricati di debellarle, stanno trattando con un prodotto larvicida biologico le caditoie, i tombini e le griglie sistemate sulle strade. Le operazioni sono partite nei municipi più a sud vale a dire il X ed il IX. Ma progressivamente, ha fatto sapere il Campidoglio, si estenderanno al resto della città.

Le derattizzazioni

Per quanto riguarda la presenza di roditori, l’amministrazione cittadina ha avviato nelle zone centrali di Roma una serie di interventi. Sono coordinati dal Dipartimenti Tutela Ambientale e sono in corso di svolgimento in zone che vanno da Trastevere a piazza Benedetto Cairoli, fino alle strade limitrofe alla stazione Termini, nel Municipio I. Successivamente interesseranno altre aree della città.

I prossimi interventi

Le attività di derattizzazione e la campagna di prevenzione antizanzare si avvalgono di uno specifico stanziamento pari a 250mila euro. Ma si tratta solo di una “gara ponte” che serve a limitare la presenza di ratti e zanzare in questo frangente. Dal 5 maggio è infatti stato pubblicato un accordo quadro da 7,5 milioni di euro. Un investimenti che permetterà, in maniera più massiva, di eseguire derattizzazioni e disinfestazioni contro tutte le specie di zanzare e contro i vari animali infestanti.