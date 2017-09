Chikungunya, Montanari sulle disinfestazioni: "Tempi rispettati". Ma le carte la smentiscono

Lo scontro continua e sulla Chikungunya, la malattia virale che conta 64 casi nel Lazio (6 a Roma), è una guerra di numeri. La prima allerta diramata dalla regione Lazio al Campidoglio è del 7 settembre, si chiede un intervento di disinfestazione sui primi vettori del contagio. Ma l'ordinanza emessa dal Comune risale solo al 13, nonostante adulticidi e larvicidi venissero richiesti con urgenza. Prima il Corriere della Sera, poi l'agenzia Dire con allegata la versione digitale, diffondono il contenuto della comunicazione.

"Il primo comunicato dall'Asl Roma 2 al dipartimento Tutela Ambiente e al Gabinetto del Sindaco di Roma, risulta essere di giovedì 7 settembre, alle ore 13.21". Nell'oggetto si legge: 'applicazione Nota regionale Prot. n. 398350 del 28/7/16 "Sorveglianza e controllo Arbovirosi trasmesse da zanzare'". Questo il testo: "In data odierna è giunta presso la U.O. Profilassi malattie infettive una notifica di accertata Arbovirosi (Chikingunya) relativa a un paziente residente a Roma (in via...). In ottemperanza alla normativa di cui all'oggetto, si richiede la disinfestazione all'interno di un'area compresa entro 200 metri di raggio intorno all'abitazione del caso. Si prega gentilmente di far pervenire alla nostra U.O. Riscontro dell'attività svolta".

Il giorno successivo, invece, sempre dalla Asl Roma 2 alle 13.26 è partita una medesima richiesta al Campidoglio relativa a sei vie di Roma e non più a una sola. E anche i toni hanno assunto un tono diverso: nell'oggetto del protocollo si legge 'Urgentissimo' e nel testo invece si richiede "l'urgente (entro 24 ore) effettuazione degli interventi di disinfestazione previsti"... "in un raggio di 200 metri dalla abitazioni" nelle strade indicate.

La versione dei fatti di Pinuccia Montanari

L'ordinanza della sindaca Raggi risale al 13 settembre. Sei giorni di ritardo rispetto alle richieste (che in casi di disinfestazioni da effettuare con urgenza non sono certo pochi). L'assessore Montanari però da la sua versione dei fatti. Eccola di seguito, la riportiamo integralmente.

"Vogliamo tranquillizzare romani e turisti su tutta la vicenda zanzara e Chikungunya, ripercorrendo tappa per tappa la cronologia degli eventi. Non vogliamo scaricare colpe su nessuno, né tantomeno assumerci responsabilità che non ci riguardano. Tutto quello che bisognava fare è stato fatto" scrive in una nota stampa.

"Le prime segnalazioni di casi accertati sono stati comunicati sia al Dipartimento Tutela Ambientale che al Gabinetto del Sindaco venerdì 8 settembre e non giovedì 7 come riportato erroneamente da diversi organi di stampa". Sul documento che potete vedere in basso la data è 7 settembre. "Nello stesso giorno veniva diramata l’allerta meteo da parte della Protezione civile". Ragion per cui si è deciso di posticipare dal momento che la pioggia, spiega Montanari, "avrebbe reso inefficaci e inutili i trattamenti". Fin qui dunque è la sua stessa ricostruzione a confermare il ritardo di 3 giorni.

"Nella mattina di lunedì 11 settembre - dichiara l'assessore - sono stati effettuati sopralluoghi e primi interventi nelle aree urbane segnalate dalle autorità competenti. A seguito dell’abbassamento delle temperature si è verificato un aumento delle zanzare nei tombini dove sono stati appositamente irrorati larvicidi e posizionate trappole per gli esemplari adulti".

E ancora: "Mentre proseguivano gli interventi sul campo, in base agli aggiornamenti di casi accertati o sospetti, mercoledì 13 la sindaca di Roma Virginia Raggi emetteva l’ordinanza per rafforzare le disinfestazioni straordinarie su suolo privato con spargimento di adulticida anche sulle aree verdi". Tra il 7 (non l'8) e l'11 ci sono tre giorni di ritardo. Ma non per Montanari che insiste: "Quindi, tra l’8 e il 13 settembre non ci sono assolutamente stati stop o ritardi, il programma di lotta alle zanzare non si è mai interrotto".