Guerra a foglie ed erbacce: ci sono 3,6 milioni per ripulire i marciapiedi

L'aggiudicazione definitiva è datata 19 novembre 2018. Ma la gran parte degli operatori, addetti alla pulizia dei marciapiedi, non sono entrati in servizio prima dello scorso febbraio. L'appalto per il diserbo dei lastricati, com'è stato riferito nella commissione ambiente convocata il 28 maggio, è partito infatti in ritardo.

L'appalto

"E' stato fatto un ricorso dalla multiservizi che prima si occupava di questa attività" ha chiarito Alberto Di Vincenzo, il dirigente di Ama che ha partecipato alla seduta di Commissione. L'appalto ha previsto la suddivisione in cinque lotti. Solo quello relativo ad Ostia non ha subito un ricorso e pertanto la Formula Ambiente che se l'è aggiudicato, ha potuto cominciare subito a sistemare i marciapiedi. Per il resto della città si è invece dovuto attendere la fine del contenzioso legale.

Gli interventi previsti

L'appalto, come chiarito dal dirigente Ama, riguarda "solo le aree lastricate" e più nello specifico la superficie che "va dal ciglio stradale ai muri in cui terminano i marciapiedi". Gli interventi prevedono la rimozione delle foglie, il diserbo meccanico ed una successiva operazione di fitoregolazione che utilizza vapore oppure acidi che non hanno nulla a che fare con il temuto glifosato e non fanno ricorso, è stato sottolineato, a prodotti fitosanitari.

Ama ed i marciapiedi

Gli interventi comunque, è stato specificato, vanno ad affiancarsi alle squadre di Ama che abitualmente svolgono questa attività. Anche se, queste ultime, non sempre presenti nella città. Ad esempio nel Municipio XIII, è stato fatto notare da Emanuele Penna, Assessore all'Ambiente di quel territorio, non ve ne sono. Talvolta invece, e questo è il caso del Municipio III, manca la figura di raccordo tra l'ente di prossimità e l'Ama. Si tratta del responsabile di municipio (rdm) dell'azienda. Ha il compito di raccogliere e coordinare le richieste, veicolate dagli assessori competenti, che arrivano dai vari territori romani.

Operazione trasparenza

Per quanto riguarda l'appalto di cui si è discusso in commissione Ambiente, sono emerse altre informazioni. E' così emerso che ha una durata biennale e che gode di uno stanziamento pari a 3,6 milioni di euro. Con quella somma a disposizione le squadre delle ditte vincitrici hanno cominciato a prendersi cura dei marciapiedi. Ma ad oggi, a parte l'Ama, nessuno ha la possibilità di sapere quali siano state le operazioni eseguite e quali saranno invece quelle programmate. "Vogliamo sapere se è possibile ottenere un cronoprogramma degli interventi svolti e di quelli che è previsto siano eseguiti – ha chiesto il consigliere pentastellato Roberto Di Palma – poi se ci dovesse essere uno slittamento, causato da problemi di maltempo, è sempre possibile specificare che l'intervento viene rimandanto". La richiesta è stata accolta. E questo significa che i marciapiedi, oltre che puliti, saranno ora anche più trasparenti.