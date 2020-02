Discarica a cinque stelle, l'assessore Valeriani (Pd) alla Camera: "In Regione ancora nessun progetto"

La discarica a Monte Carnevale e il caso Roma. Sul tema rifiuti interviene l'assessore regionale Massimiliano Valeriani, rispondendo a un'audizione in commissione Ambiente alla Camera. "Il sito nella Valle Galeria non è ancora un fatto - spiega - se mai arrivasse una progettazione alla direzione regionale competente poi ci sarà la conferenza dei servizi che dovrà autorizzare l'impianto".

Insomma, il progetto non c'è ancora. "Se arriverà sarà la competente conferenza a stabilire se questo progetto potrà andare avanti o meno, ma la conferenza dei servizi non è un appuntamento monocratico, vi partecipano più soggetti istituzionali". Certo, sulla questione discarica per la Regione non si torna indietro. Che Roma necessiti di una cava di servizio non è in discussione. Quel che fin dall'inizio è il messaggio lanciato dalla Pisana riguarda il luogo: se il Comune fa un passo indietro su Monte Carnevale va bene, basta che abbia nella manica un altro asso. Un altro luogo dove realizzarla.

Per quanto riguarda invece in generale il ciclo di gestione: "La situazione ora è totalmente sotto controllo perché gli impianti di trattamento (regionali, ndr) sono sufficienti per trattare i rifiuti di Roma. Tuttavia, il nostro problema è lo smaltimento, non i tmb" ha detto ancora Valeriani. Comunque precisando: "Nella nostra regione non c'è emergenza rifiuti. C'è un problema Roma, che stiamo cercando di risolvere, non c'è un problema Lazio".

Anzi. "Nell'ultimo decennio abbiamo compiuto un balzo incredibile sulla raccolta differenziata. Nel 2012 nel Lazio era al 22%, ora siamo arrivati al 47.4% - ha spiegato Valeriani - Roma da sola incide sul 60% della produzione dei rifiuti e quindi si capisce qual è la situazione di virtuosismo esteso che c'è fuori da questa città".

Per quanto riguarda la discarica per domani è in programma una protesta dei comitati della Valle Galeria sotto il consiglio regionale del Lazio. Dopo le tante mobilitazioni che già hanno toccato il Campidoglio.