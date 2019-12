La discarica di Roma a Tragliatella: il municipio di Raggi si ribella alla scelta del Comune

Tragliatella si ribella all’ipotesi discarica. Non ci sta l’estrema periferia del Municipio XIV all’arrivo dell’invaso che dovrà accogliere i rifiuti di Roma: si perché se il sito provvisorio per superare la crisi e il commissariamento sarà individuato fuori città, la discarica di Roma potrebbe sorgere proprio a Tragliatella. Ci vorrà del tempo per realizzarla ma sarà definitiva.

La discarica di Roma a Tragliatella

Nel quartiere ai margini del comune di Roma, tra Municipio XIV e XV, poco distante da Anguillara e Cerveteri, è già rivolta. Prima l’infuocata assemblea pubblica mentre la Sindaca Raggi festeggiava con i cittadini di Falcognana “liberati” dallo spettro dei rifiuti, poi il sit in in Campidoglio dove si sta discutendo il bilancio.

Tragliatella: il comitato ‘no’ discarica in Campidoglio

"Non è che non la vogliamo a casa nostra, non è questione di 'nimby' (“not in my back yard”, “non nel mio cortile” ndr.), semplicemente – assicurano i residenti del Quattordicesimo in Aula Giulio Cesare - riteniamo che il territorio con le sue caratteristiche, per come è caricato a partire dai rifiuti nucleari prodotti dall'Enea fino alle antenne di Radio Vaticana, a oggi non sia adatto, a prescindere dalla distanza che può essere di 1.000 metri o di 1.001. Senza contare i grandi problemi di viabilità, visto che i camion potrebbero arrivare solo tramite l'asse Trionfale-Cassia-Braccianense". Questa, spiegano i residenti di Tragliatella, "è la presa di posizione politica che vi chiediamo di assumere. La vostra risposta invece e' 'noi queste cose non le affrontiamo, ci rimettiamo al dato tecnico’."

Discarica a Tragliatella, M5s: “Uffici diranno se area è idonea”

Le motivazioni del comitato sono state riassunte in una mozione scritta da Fratelli d'Italia e firmata anche da Stefano Fassina di Sinistra X Roma, ma non dal Pd né dal M5S.

Per il capogruppo grillino Giuliano Pacetti, infatti, "questa mozione è infirmabile, una presa in giro. Qualsiasi valutazione sui siti idonei ovviamente prenderà in considerazione tutti i fattori e tutte le cause. L'amministrazione - ha sottolineato - non può escludere un sito se dalle cartine ad oggi risulta idoneo. Come faccio a votare una mozione del genere? Se gli uffici diranno che l'area non è idonea la discarica non si farà li, ma se l'area rispetta la legge non possiamo impedire che sia presa in considerazione".

Mozione contro la discarica di Tragliatella

“Abbiamo presentato una mozione per indicare le ragioni del no alla discarica di Tragliatella, dove abitano 5mila abitanti, e prossima alle abitazioni dei cittadini. Ci sono molti dubbi tecnici, quindi abbiamo chiesto all'Aula di pronunciarsi: speriamo che questa mozione venga calendarizzata al più presto dal M5S, visto che a breve uscirà la delibera di Giunta che indica il sito della discarica. Il fatto di non aver incrementato in questo triennio di Raggi la differenziata e aver portato avanti una politica del cerino tra la Regione e il Comune – ha commentato la consigliera di FdI, Lavinia Mennuni - si sta abbattendo su tutta la cittadinanza sia come disservizio che come costruzione di una discarica sul territorio".

Per il presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco "è ovvio che prima di costruire la discarica sarà fatto uno studio di fattibilità tecnica e solo se andrà a buon fine si potrà fare li. La consigliera Mennuni presenta questo atto ma non dà nessuna soluzione: il centrodestra vorrebbe governare, allora non faccia questa opposizione a basso costo ma indichi delle soluzioni e noi saremo lieti di ascoltarle".

Discarica Tragliatella, il minisindaco Campagna: “Nulla è deciso”

E sulla discarica a Tragliatella frena anche il Municipio XIV. "Il Campidoglio non ha ancora deciso nulla. Non è un'area idonea la cava di Tragliatella. Abbiamo fatto presente tutto questo al Campidoglio, per questo sto cercando di calmare gli animi, è un'area che non potrà mai risultare idonea, il Comune ne prenderà atto" - cosi' Alfredo Campagna, minisindaco del Roma Monte Mario su Radio Cusano Campus.

"Nell'area adiacente – ha spiegato - ci sono dei nuclei di edilizia ex abusiva da recuperare. Ci sono abitazioni anche al centro della cava stessa. Non voglio trascurare che c'è anche una scuola a 950 metri, ci sono dei laghetti sportivi, oltre al fatto che è incastonata nell'agro romano".

In Municipio XV consiglio straordinario: “Impatto su tutta Roma Nord”

Intanto si allarga il fronte del ‘no’ alla discarica a Tragliatella. Dopo i comuni di Anguillara, Fiumicino e Cerveteri anche in Municipio XV, territorio proprio al confine con la periferia indicata per l’invaso, si sollevano i primi malumori.

Le opposizioni del parlamentino di via Flaminia hanno presentato la richiesta per la convocazione di un Consiglio straordinario sul tema: l’oggetto “contrarietà ad individuazione sito per discarica da realizzarsi presso località Tragliatella – incidenza ambientale e mobilità per XV Municipio e tutta Roma Nord”.

Entro dieci giorni anche il Quindicesimo dovrà dire la sua.