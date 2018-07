Rifiuti, il nodo degli impianti resta caldo. Valeriani: "A Roma serve una discarica". Montanari: "Mai"

Nuovo botta e risposta sui rifiuti tra la Regione e il Comune. Questa volta a ‘dialogare’ mezzo stampa sono l’assessore ai Rifiuti della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani, e l’omologa capitolina, Pinuccia Montanari. “In questa fase intermedia una discarica di servizio è necessaria. Non si può continuare a spedire la frazione in eccedenza fuori Regione o all’estero, non solo perché costa troppo” ha dichiarato Valeriani nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. “Roma Capitale non accetterà mai” la replica di Montanari.

Il tema è destinato a diventare sempre più caldo. Roma smaltisce fuori dai propri confini tutti i rifiuti indifferenziati, sia le tonnellate da trattare sia i prodotti dell’immondizia già trattata. La Regione Lazio sta elaborando il nuovo piano rifiuti e dovrà lavorare con Roma per individuare i siti dove realizzare gli impianti. La visione è divergente. “Quelli indicati sono tutti al di fuori dei confini del Comune un tema stridente” ha spiegato Valeriani. “Mi sto sforzando di far capire che il Piano è un’occasione di responsabilizzazione e redistribuzione dei pesi sul territorio».

Decisa la replica dell’assessora Montanari. "Roma Capitale ha una strategia sui rifiuti, e la sta mettendo in campo accanto a una progettazione. Non accetteremo mai una discarica di servizio, ma siamo intenzionati a proporre in tempi brevi delle soluzioni impiantistiche tecnologicamente avanzate, proprio per trattare l'indifferenziato” ha affermato a margine di un’iniziativa. “Già da ora se la Regione ci autorizzerà per l'impiantistica sostenibile anche dell'indifferenziata noi siamo disponibili subito a proporla. Questo è il grande inganno del Pd ai romani: dopo la chiusura di Malagrotta non sono state individuate immediatamente delle risposte adeguate alla città. Stiamo pagando pesantemente questo prezzo, ma allo stesso tempo stiamo individuando una soluzione. Abbiamo presentato in Regione due impianti di compostaggio, quest'ultima ci autorizzi immediatamente la realizzazione”.