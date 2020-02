Malagrotta 2, ora anche il Pd in Regione chiede lo stop: "Raggi torni indietro sulla discarica"

No a Malagrotta 2. Ora a dirlo c'è pure il Consiglio regionale del Lazio. Durante la seduta d'aula di oggi, l'assemblea ha approvato una mozione per chiedere al governatore Zingaretti di avviare la riqualificazione della Valle Galeria, e quindi a Raggi di bloccare l'iter che porterà alla realizzazione di una discarica a Monte Carnevale. Una sintesi di tre atti precedentemente formulati e firmati da Pd, M5s e FdI con la quale le forze politiche in maniera trasversale, seppur con differenze tra i singoli provvedimenti e non senza polemiche, lanciano un messaggio chiaro: la Valle Galeria può solo essere riqualificata.

Breve parentesi: il sito per Roma lo ha scelto la giunta Raggi senza passi indietro nonostante le fratture interne agli stessi grillini e la tante proteste dei comitati sul territorio. La sindaca ha sempre ribadito a sua discolpa che la Regione l'ha messa alle strette, che inserendo l'area di Monte Carnevale nell'elenco delle 11 papabili firmate dagli uffici tecnici, in qualche modo anche la Pisana avallava la scelta, e soprattutto che alternative reali non c'erano. Da parte sua l'assessore ai Rifiuti Massimiliano Valeriani ha sempre rifiutato responsabilità per quanto riguarda la scelta del sito, precisando: il Campidoglio vuole indietreggiare su Monte Carnevale? Può farlo, basta ci sia subito un terreno alternativo.

Ora però lo stesso Partito democratico - allineandosi per altro ai colleghi del Campidoglio - che insieme a M5s e FdI ha firmato la mozione chiede al "suo" presidente dem di prendere posizione e rigettare la scelta di Raggi. Nel testo i punti principali sono la riqualificazione della Valle Galeria, l'istituzione dell'Ambito territoriale ottimale (Ato) a sè stante di Roma Capitale - che invece Zingaretti aveva promesso di stracciare dal Piano rifiuti in cambio appunto dell'indicazione di una discarica. E la promozione in caso Roma Capitale ritirasse la scelta di Monte Carnevale (senza sostituirla con altro sito), la futura individuazione di più discariche di minori dimensioni su Roma, evitando cave dismesse e impianti esistenti.

Tra i democratici contrari in testa Eugenio Patanè (Pd), che ha definito "molto seria" la sintesi trovata nella mozione unificata, perchè "chiede chiaramente a Roma di revocare la delibera su Monte Carnevale, lasciando alla Giunta regionale le sue competenze sulla riqualificazione della Valle Galeria".