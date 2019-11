Discarica di Colleferro prorogata per arginare la crisi di Roma: protesta la Valle del Sacco

La discarica di Colleferro prorogata fino al 15 gennaio 2020. Resterà dunque aperto una settimana in più rispetto alla data della definitiva chiusura, annunciata a più riprese, l'invaso del comune a sud est di Roma che aiuta la Capitale nello smaltimento dei rifiuti.

Prorogata la discarica di Colleferro

A stabilirlo l'ordinanza emessa dalla Regione Lazio per superare l'ennesima crisi dell'immondizia in cui sta per scivolare Roma. Un termine, è scritto nel documento firmato dal presidente Nicola Zingaretti, "non ulteriormente prorogabile".

E così dovrà essere. Colleferro, dopo lo spegnimento dell'inceneritore, attende da tempo la chisura della discarica: tutta la Valle del Sacco è pronta a mobilitarsi. Ancora una volta.

La Valle del Sacco alla discarica di Colleferro

Il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, ha convocato i sindaci della Valle del Sacco per una riunione "in cui discuteremo come affrontare questi 45 giorni tenendo il punto".

L'incontro all'Ipia "scuola simbolo della ferita ultraventennale imposta al nostro territorio", perchè costruita proprio di fronte alla discarica di Colle Fagiolara.

Da Colleferro l'attacco a Raggi: "Discarica sia nel comune di Roma"

Non esclude l'ipotesi di un flash mob, Sanna, che sul suo profilo rivolge ancora una volta parole dure all'indirizzo della sindaca di Roma, Virginia Raggi: "La Raggi deve individuare la sua discarica nel suo Comune senza continuare a scaricare i problemi sulle province. Siamo disposti a tutto, come ai tempi della battaglia sugli inceneritori. Sono commosso dagli attestati di solidarietà ricevuti in queste ore: se qualche sindaco che non siamo riusciti a contattare volesse aderire, non esitasse a contattarmi in privato. Non accetteremo in nessun caso - ha ribadito Sanna - che si possa andare oltre il 15 gennaio, che Regione e ministero ci hanno chiesto".

Il 15 gennaio chiude la discarica di Colleferro

Una data quella del 15 gennaio cerchiata in rosso sulle agende di Colleferro e dintorni. In occasione della chiusura della discarica ci sarà una grande manifestazione proprio davanti ai cancelli dell'invaso di Colle Fagiolara: "La discarica - ha detto il sindaco - la chiuderanno gli studenti e tutti gli abitanti della Valle del Sacco, come fu per gli inceneritori".