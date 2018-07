Roma, domenica il primo "Disability Pride". Raggi: "Sono orgogliosa"

Domenica 15 luglio arriva nella Capitale per la prima volta il "Disabilty Pride Italia". Piazza del Popolo rappresenterà la tappa finale della quarta edizione di questo evento dedicato alle persone con disabilità e finalizzato a rivendicare con orgoglio il diritto di avere le stesse possibilità dei normodotati.

La manifestazione, organizzata dalla “Disability Pride Onlus” in collaborazione con la fondazione Anmil “Sosteniamoli Subito” e patrocinata anche dal Parlamento Europeo e dall'Anci, prenderà le mosse già dalle 17.30, con il raduno a piazza Madonna Di Loreto da dove avrà inizio una grande parata di persone con disabilità accompagnate dalle loro famiglie, dai loro amici e da tutti i sostenitori della piena inclusione sociale.

Il corteo, preceduto da una banda musicale, sfilerà per via del Corso, per poi giungere a piazza del Popolo dove verranno letti alcuni alcuni articoli della Convenzione ONU dedicati ai diritti delle persone con disabilità, peraltro sottoscritta dal nostro Paese, e rimasti quasi del tutto inattuati. Quindi il palco sarà animato da performance di artisti che daranno vita a uno spettacolo arricchito anche dagli interventi del ministro per la Famiglia e la Disabilità, Lorenzo Fontana e da quello della sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Raggi: "Orgogliosa di presentare il primo Disability Pride di Roma"

La prima cittadina della Capitale, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento in Campidoglio, si è detta "molto orgogliosa di presentare il primo Disability Pride che si terrà a Roma. Quello della disabilità è un tema che stiamo affrontando di petto, forse a Roma non è mai stato fatto molto in maniera organica, siamo sommersi dalle istanze che arrivano e noi stiamo ragionando in maniera universale".

Quello che si svolgerà domenica "sarà un evento nato dal basso, dove le persone fanno sentire la loro voce - ha sottolineato Raggi- ed è corretto che l'amministrazione ascolti, capisca e sviluppi una città accessibile a tutti. Roma oggi non lo è ma è opportuno tracciare un punto di partenza per andare avanti. La qualità della vita interessa tutti ma finora le città sono state pensate per persone normodotate e questa è una lacuna che dobbiamo colmare".



Raggi ha poi elencato alcune iniziative messe in campo dal Comune su questo versante: "Abbiamo consentito alle persone con disabilità di avere una priorità nell'accesso ai servizi anagrafici comunali. Non c'è una misura nazionale che lo preveda o lo imponga, quindi abbiamo affrontato questo tema attraverso misure organizzative interne. Questo vale anche per le carte di identità elettroniche, che quindi potranno essere fatte a vista. Altra azione avviata riguarda la mappatura delle barriere architettoniche in città, in collaborazione con i municipi, per capire dove intervenire con priorità per poi coprire progressivamente tutta la città via via che arriveranno le risorse".



Un'altra azione "che ha dato risultati sconvolgenti è stata la creazione di una task force della Polizia Locale che per novanta giorni ha sanzionato con intensità tutte le violazioni che riguardavano le soste sulle rampe e sui parcheggi per disabili. Sono state gia' elevate mille sanzioni - ha detto Raggi- e questo rappresenta la fotografia di una città un po' incivile ed è indice di scarsa attenzione delle persone verso determinati temi. Possiamo fare multe a vita e dobbiamo anche fare tante delibere per realizzare l'accessibilità universale, ma è fondamentale dare esempi positivi e richiamare le persone al rispetto delle norme del vivere civile".

Comisi: "Ci aspettiamo che partecipino tanti normodotati"

Carmelo Comisi, presidente di Disability Pride Onlus, ha voluto evidenziare che l'evento di domenica ha "l'obiettivo di portare la disabilità in mezzo alla gente e farla conoscere in tutte le sue sfaccettature. Il problema delle barriere architettoniche è il piu' evidente ma non l'unico. Tra chi ha disabilità fisica le esigenze vanno ben oltre l'abbattimento delle barriere. Noi chiediamo un cambiamento dei costumi e una riforma dal punto di vista culturale, perché il problema della disabilità sia visto come parte integrante della società civile. Ci aspettiamo che partecipino anche tante persone normodotate per dire che un mondo più inclusivo è un mondo migliore. Ci aspettiamo uno snellimento delle procedure amministrative per permettere alle persone con disabilità di vivere una vita meno grave".