Disabilità, maturità: otto ragazzi di Anffas Ostia si diplomano

Sono 8 i ragazzi seguiti da Anffas Ostia (associazione nazionale famigliari di persone con disabilità intellettiva) che hanno superato brillantemente gli esami di maturità 2018.

"Vogliamo complimentarci con Andrea, Lorenzo, Giulia, Isa, Flavia, Alessio, Federico e Aurora - afferma il presidente di Anffas Ostia, Ilde Plateroti -. Si tratta di un grande traguardo che dimostra come la forza di volontà se associata alle capacità tecniche messe in campo da realtà come la nostra e le istituzioni scolastiche possano portare a risultati entusiasmanti".

"Un ringraziamento particolare - spiega il direttore generale di Anffas Ostia, Stefano Galloni - va alle nostre assistenti specialistiche, figure sempre più fondamentali nei percorsi di istruzione della scuola superiore, in particolar modo ad indirizzo psicopedagogico e professionale, e nello sviluppo successivo nella vita dei ragazzi. Ciò ancor di più in vista del possibile futuro inserimento occupazionale che in attività di tirocinio".

"Lavorare sulla persona, lottando contro la piovra della mera assistenza, qualifica il lavoro diverso che fa Anffas in tutta Italia. Se poi esiste una rete sana con le scuole come quelle con cui collaboriamo, penso all’Anco Marzio o al Democrito, si può davvero supportare il progetto di vita di ogni singolo ragazzo. Ribadiamo da sempre quanto potrebbe essere fondamentale far partecipare le famiglie dei ragazzi e i consigli d’istituto sulla scelta degli enti partner nei percorsi educativi in ogni grado di scuola per fare davvero la differenza".