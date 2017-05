Disabilità e inclusione lavorativa, il progetto della Asl Roma1 compie dieci anni

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Le storie di chi ha trovato nuova vita grazie ad una occupazione, assunto in un'azienda o come volontario del decoro

Franco racconta con orgoglio come si sente fiero nell'offrire una sala pulita ogni giorno ai clienti di Mc Donald's da quanto lo hanno assunto. Germano affronta il suo impiego in pasticceria con serietà e puntualità. Rita D'Elia vede finalmente il sorriso sul volto di sua figlia da quando, grazie al lavoro, esce di casa e affronta il mondo. Queste sono solo alcune delle storie che fanno parte del progetto di inclusione socio - lavorativa messo in piedi nel 2006 dalla Asl Roma 1 con il presupposto che “un disabile non sia un bambino per tutta la vita”.

“Perchè il lavoro e il sentirsi utili influisce positivamente non solo nello stato di salute di una persona, ma anche nel benessere”, spiega Silvia Bracci, responsabile responsabile UOC (Tutela Salute Mentale Riabilitazione e Disabili Adulti). Ed in occasione dei dieci anni dall'avio del protocollo, la Asl Roma 1 ha organizzato lo scorso martedì 9, un incontro seminario con gli addetti ai lavori per confrontarsi sui risultati a cui hanno preso parte, tra gli altri, l’assessore regionale alle Politiche sociali, Sport, Sicurezza, Rita Visini, e l’assessore capitolino alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, Laura Baldassarre. “Che sia un momento di riflessione e per fare sempre di più - dice il direttore generale dell'azienda sanitaria del distretto Roma 1, Angelo Tanese -. Perché quando si aiuta una persona in difficoltà, si fa davvero servizio pubblico”.