Disabili gravi, la Regione stanzia 19 milioni: contributi anche per 600 famiglie rimaste escluse da graduatoria

Diciannove milioni di euro in più per i prossimi tre anni: la Regione Lazio ha stanziato i fondi per la disabilità gravissima. Per il 2020 ulteriori 5,3 milioni di euro, di cui 3,6 milioni per Roma Capitale e 1,7 milioni per gli altri distretti socio-sanitari; mentre sia per il 2021 sia per il 2022 la somma supplementare è di 7 milioni di euro. Risorse proprie che vanno ad aggiungersi ai 28 milioni di euro previsti dal Fondo nazionale per la non autosufficienza trasferiti a dicembre per un totale, quindi, di 34,2 milioni di euro.

Disabili gravi: la Regione Lazio stanzia 19 milioni

Una somma che dovrà servire a non replicare quanto accaduto nei mesi scorsi con circa 600 famiglie con disabili rimaste fuori dalle graduatorie del Comune e dunque senza quel sostegno di circa 700 euro al mese veicolato dalla regione fondamentale per far fronte all’assistenza.

“Da oggi ci sono oltre 19 milioni di euro in più a favore delle famiglie con disabili gravissimi. In Giunta abbiamo approvato un provvedimento decisivo per assicurare a tutti i servizi necessari. Grazie al nostro impegno siamo intervenuti su un tema molto importante per la quotidianità dei cittadini che già vivono una situazione difficile. Con queste risorse – ha spiegato l’assessora alle Politiche sociali, Welfare ed Enti locali della Regione Lazio Alessandra Troncarelli - riusciamo a far scorrere le liste di attesa del 2019 e ad ampliare la platea degli utenti per l’anno in corso, perché siamo una Regione inclusiva che vuole dare a tutte e tutti le possibilità di avere una vita serena e dignitosa”.

Disabili gravi, la Regione: “Su Roma rispettati impegni presi”

Una boccata d’ossigeno per le famiglie rimaste fuori dalle graduatorie 2020 che nei mesi scorsi non hanno mancato di manifestare i propri malumori.

“Rispetto alla situazione di Roma, la Regione Lazio ha mantenuto gli impegni presi, ascoltando le parti e incrementando i fondi. Auspico che ora anche Roma Capitale – l’esortazione di Troncarelli - faccia la sua parte. L’aumento di risorse per tutto il territorio consentirà di intervenire in modo capillare, migliorando la qualità della vita delle famiglie. Una politica che continuerà nei prossimi anni considerando lo stanziamento di 7 milioni di euro in più sia per il 2021, sia per il 2022, nonché l’impegno a reperire ulteriori risorse e a modificare i criteri”.