Campidoglio cerca dirigenti: candidature entro il 23 luglio

Il Campidoglio ha avviato le procedure per reperire dirigenti, in posizione di comando (provenienti da altre amministrazioni) o a tempo determinato. Intanto si avvia a conclusione la procedura di mobilita' esterna per l'acquisizione di quattro dirigenti tecnici. E' quanto si legge sul sito del Campidoglio.

Tra le figure ricercate in posizione apicale: direttore della Direzione Acquisizioni Consegne e Conservatoria del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, (III fascia); direttore della Protezione Civile del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile; direttore del settore Rigenerazione (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica). Tra gli incarichi a tempo determinato: direzione Politiche energetiche e PAESC, direzione Trasporto Pubblico Locale (Dipartimento Mobilita' e Trasporti), Unità Organizzativa Coordinamento Amministrativo Centrale Unica Lavori Pubblici (Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, direzione Sovrintendenza Capitolina, Unità Organizzativa Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva (Dip. Sport e Politiche Giovanili), Ufficio Internal Auditing, Unita' Organizzativa Edilizia Sociale (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica).

Le domande con le candidature vanno inoltrate entro e non oltre il 23 luglio 2018. Tutti gli avvisi nelle pagine del Dipartimento Risorse Umane. Per gli importi delle fasce retributive, che si sommano alla retribuzione tabellare (euro 43.310,90), consultare il vigente contratto per la dirigenza.