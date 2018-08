Richiedenti asilo "volontari del verde": Raggi consegna i diplomi a 28 migranti

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un progetto avviato nei mesi scorsi dal comune di Roma in collaborazione con Prefettura e Croce Rossa Italiana per dare ai giovani, in prevalenza tra i 18 e i 26 anni, un percorso formativo che sia loro utile, ma anche l’opportunità “di ricambiare in modo concreto l’accoglienza ricevuta dalla città di Roma”, dice Debora Diodati, presidente di Croce Rossa Roma. All’evento di stamattina insieme alla sindaca di Roma, Virginia Raggi, erano presenti il prefetto di Roma, Paola Basitone, l’asessora all’Ambiente di Roma, Pinuccia Montanari, l’assessora capitolina ai Servizi sociali, Laura Baldassarre.

“Si tratta di uno dei molteplici percorsi con cui questa amministrazione sta costruendo un nuovo modello di accoglienza, rafforzando l’inclusione - sottolinea la sindaca Raggi - abbiamo voluto partire dal verde pubblico perché è il settore su cui stiamo concentrando il più possibile i nostri sforzi, ma ce ne sono molti altri su cui si può intervenire”. Un ciclo di lezioni teoriche e pratiche, per poi essere impiegati per tre mesi di attività durante i quali i volontari, provenienti in maggioranza dall’Africa subsahariana, hanno lavorato tre giorni a settimana coadiuvati dagli operatori del Servizio giardini. Terminata questa prima fase, l'amministrazione capitolina fa sapere che partirà il secondo step con il coinvolgimento di altri richiedenti asilo per ripulire altri parchi e aree verdi della città. Ed è bello vedere tra i volti di questi giovani, l'entusiamo e la felicità di sentirsi parte, anche loro, della Città Eterna.