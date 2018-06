Dipendente Atac sorpreso a rubare il rame in una rimessa

Sorpreso a rubare il rame in una rimessa. Il servizio ispettivo di Atac ha sventato un furto di rame tentato da un dipendente. Come comunica l'azienda dei trasporti in una nota, l'uomo stava svolgendo alcune attività all'interno della rimessa di Acilia, nonostante non lavorasse abitualmente in questa sede.

E' stato bloccato all'uscita, a bordo di una vettura aziendale sulla quale erano stati stipati 25 chili di rame. Il personale dell'Atac ha contattato così le forze dell'ordine. La municipalizzata ha sporto denuncia.