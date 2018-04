Dino Giarrusso nello staff di Roberta Lombardi: "Mi ha chiamato, vedremo. Alle Iene non torno"

Dalle Iene, alla sconfitta nel collegio del XII municipio alle elezioni politiche del 4 marzo, allo staff - dulcis in fundo - di Roberta Lombardi. Dino Giarrusso, nuovo acquisto del M5s, sarebbe pronto a entrare a far parte dei collaboratori della "faraona". Lo racconta al Messaggero: "Mi ha chiamato Roberta Lombardi, vediamo come finisce. Ma non ritorno alle Iene, ormai ho fatto una scelta di campo".

L'ex giornalista dovrebbe occuparsi di coordinare la linea politica e la comunicazione del M5s. Nel Lazio, lo ricordiamo, il gruppo grillino appoggerà, su alcuni temi del programma, "l'anatra zoppa" di Nicola Zingaretti. Che in consiglio non ha la maggioranza nonostante la vittoria del 4 marzo. Un quadro complesso e ancora in via di definizione, commentato così dallo stesso Giarrusso: "E' una situazione molto particolare, ma anche molto interessante".