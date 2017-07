Rota lascia l'Atac, ritirate le deleghe. Lui: "Dimissioni sette giorni fa"

Come era facile prevedere Bruno Rota non è più il direttore generale di Atac. Dopo l'intervista al Corriere della Sera e il botta e risposta con il consigliere Stefano, con annesse accuse al presidente della commissione mobilità, è arrivata la notizia ufficiale. E' giallo però sulle modalità dell'addio. In una nota Atac informa che "l'amministratore unico Manuel Fantasia ha ritirato le deleghe del direttore generale Bruno Rota".



In realtà Rota ha svelato all'Ansa di aver rassegnato le sue dimissioni con una lettera presentata sette giorni fa. Questo il testo della lettera:

"Con la presente rassegno le mie dimissioni da dipendente di Atac e cesso da ogni incarico. Sono disponibile a concludere la mia prestazione il giorno 4 agosto, come previsto dalla lettere di assunzione che mi impone una lettera di preavviso. Resta inteso il mio fermo interesse a concludere, anche in una data precedente, se ovviamente ciò non comporta oneri da parte mia".

Sul sito dell'Ansa si legge la polemica di Rota: "Ho mantenuto la notizia riservata, come mi era stato richiesto. Vedo però che questa correttezza viene ripagata con comportamenti non di pari correttezza e quindi sono costretto a precisare questa circostanza. Come si possa silurare un manager che ha dato le dimissioni da sette giorni resta un mistero dell'amministrazione capitolina. O forse l'ennesimo tentativo di ingannare l'opinione pubblica senza rispettare dignità e lavoro".

Ma Atac non accetta la ricostruzione di Rota e con una nota rilancia e precisa: "Atac precisa che le dimissioni del Direttore Generale, dottor Bruno Rota, sono state presentate su richiesta dell'Amministratore Unico Manuel Fantasia ieri pomeriggio. Al numero di protocollo aziendale, di cui ad alcune dichiarazioni rilasciate dal dott. Rota, non è mai risultato alcun documento allegato e neanche adesso è presente. Le dimissioni del dottor Rota sono state accettate oggi".

IL NUOVO ORGANIGRAMMA DI ATAC