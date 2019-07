M5s, nuovo caos in Campidoglio: si dimette il successore di De Vito. Stefàno non è più vicepresidente d'aula

"Oggi ho rassegnato le dimissioni". Enrico Stefàno lascia la poltrona di vice presidente vicario dell'Aula capitolina. Aveva sostituito alla guida dell'aula il presidente Marcello De Vito, arrestato il 20 marzo scorso con l'accusa di corruzione nell'ambito di un filone d'inchiesta sullo stadio della Roma. Non dà motivazione ufficiali: "Le spiegherò - scrive - a mente fredda". In realtà che ci fosse un'insofferenza di fondo nel ricoprire un ruolo "a metà" è cosa nota a chi lo affiancava nel loro quotidiano, staff e colleghi consiglieri. A metà perché senza la procedura di revoca di De Vito dalla presidenza, mai votata in Aula per paura di possibili ricorsi da parte dell'ex grillino, Stefàno non poteva sostituirlo con una nomina ufficiale da approvare in Assemblea. Una guida sì, ma "zoppa".

Tant'è che, non era un mistero, lui la revoca l'avrebbe votata eccome. Ma era tra i pochi. Quasi tutti i pentastellati, con un parere del Segretariato generale che di fatto confermava la possibilità di contenziosi che De Vito avrebbe potuto ampiamente vincere, hanno preferito evitare. Senza una nomina piena però, anche la gestione dell'Ufficio di Presidenza non è andata come Stefàno avrebbe voluto. Nei suoi intenti infatti c'era quello di sostituire i sei amministrativi che lavoravano con De Vito e metterci il suo staff. Un cambio annunciato ma che poi, nei fatti, non si è potuto concretizzare.

Un percorso faticoso insomma, fatto ostacoli continui e difficoltà nel conciliare il ruolo di vicepresidente prima con quello di presidente della commissione Mobilità, che ha lasciato ad aprile, e poi di semplice consigliere. Una corda tirata per settimane che alla fine si è spezzata con un gesto che in molti, pur a conoscenza dei malumori, non si aspettavano. Cosa accade adesso, tecnicamente? La questione è al vaglio del Segretariato generale. A ora alla guida dell'Aula rimane il vice presidente di opposizione, Francesco Figliomeni.

Stefàno, dello zoccolo duro dei quattro che con Raggi, De Vito e Frongia ha fatto opposizione all'ex sindaco Marino, ci tiene comunque a sottolineare che il suo non è un addio politico. Niente a che vedere, con l'appoggio alla maggioranza M5s e a Virginia, che resta "piena e incondizionata". "Continuerò a lavorare per Roma, che amo, dando il massimo per vedere realizzata la nostra idea di città". Poi ringrazia il suo staff, "che da 3 anni con pazienza, dedizione, amore, seguono le mie (dis)avventure", gli uffici del Segretariato, quelli più volte consultati per tutte le questioni tecniche sollevate dall'improvvisa assenza di De Vito, che in questi tre mesi sono stati "una piacevolissima scoperta per competenza e disponibilità". E ai gruppi di opposizione, "che, anche se inevitabilmente con idee diverse, si sono dimostrati sempre leali e corretti, nell'interesse della città".

"Ancora dimissioni nei ruoli apicali dell'amministrazione Raggi - dichiara Valeria Baglio, consigliera democratica in Campidoglio - ora è la volta di Enrico Stefàno, vice presidente dell'Assemblea capitolina. Dicono di amare Roma e poi l'abbandonano a se stessa dopo aver combinato disastri nel governo della città. In tre anni il balletto delle nomine, delle fughe e delle dimissioni, piu' o meno forzate, è nota a tutti. Dall'idea di inadeguatezza della sindaca Raggi che non è riuscita a garantire nemmeno l'ordinarietà nella gestione giornaliera della città. Rifiuti, trasporti, scuola sono le palesi negligenze che pesano sulla vita dei romani. I conflitti sociali sono l'altra faccia della medaglia. Per il bene di Roma una sola cosa ci sarebbe da fare. Ammettere i propri limiti e salutare tutte e tutti".