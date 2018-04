La consigliera 5s si dimette: in Assemblea Capitolina il portavoce del XV

Cambio tra gli scranni del M5s in Assemblea Capitolina: al posto della consigliera Alisia Mariani, che si è dimessa per motivi personali, subentrerà Francesco Ardu già portavoce in Municipio XV.

Si dimette la consigliera Alisia Mariani

"Cittadini prestati alle istituzioni. Questo siamo. E questo saremo sempre. E ora anche io tornerò ad essere una semplice cittadina" - ha scritto Mariani in un post Facebook annunciando le dimissioni per motivi strettamente familiari.

"La consigliera Alisia Mariani lascia il gruppo M5s di Roma Capitale per motivi personali. Vogliamo ringraziarla per tutto il prezioso lavoro svolto fino ad oggi: una consigliera modello, instancabile e sempre presente. Ha dato un contributo significativo, in particolare, ai lavori della commissione Mobilità e della commissione Turismo di cui era vicepresidente" - il messaggio del Gruppo M5s di Roma.

Il capogruppo M5s del XV in Aula Giulio Cesare

Al posto di Mariani arriverà il capogruppo del M5s in Quindicesimo, Francesco Ardu: avvocato 30enne e già presidente della Commissione Commercio e Attività Produttive di via Flaminia, 872. Ardu lascerà dunque il parlamentino di Roma Nord per sedersi in Aula Giulio Cesare.

"Quando mi sono candidato per il Consiglio comunale mi è stato chiesto dai colleghi del XV Municipio di candidarmi anche come consigliere municipale. Ho accettato con piacere. Lavorare con loro fino ad oggi èstata un'esperienza bellissima e gratificante. Continuerò a lavorare per il Municipio e per la città mettendoci, se è possibile, ancora più impegno e passione" - ha scritto sui social.

Cambi anche nel Consiglio del Municipio XV

Un cambio che dunque determina una variazione anche nel Consiglio del Municipio XV dove le new entry saranno due: il primo consigliere non eletto del M5s a Roma Nord prenderà il posto di Ardu, quello di Fratelli d'Italia dovrà subentrare invece alla consigliera Isabella Foglietta prematuramente scomparsa lo scorso 28 marzo.