Di Maio in Campidoglio incontra Raggi: "Più poteri a Roma Capitale"

Il candidato premier del M5s Luigi Di Maio in visita in Campidoglio. Si è tenuto ieri pomeriggio l'incontro con la sindaca Virginia Raggi e i consiglieri grillini. Un colloquio durato circa un'ora, con al centro lo sblocco della normativa che prevede più autonomia e più poteri per Roma Capitale tramite l'approvazione dei decreti di legge attuativi.

Alcune testimonianze dell'incontro sono comparse sui social network. Un video temporaneo sul profilo Instagram di Luigi Di Maio, dove si vedono i consiglieri e la sindaca riuniti attorno al leader. E una foto postata su Facebook dal presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito, con il commento "gran bella visita in Campidoglio".

A quanto si apprende, Di Maio avrebbe incitato la sindaca Raggi a proseguire nel lavoro svolto fino ad oggi. "Andate avanti", avrebbe ripetuto più volte con apprezzamenti all'operato della giunta e della maggioranza. Poi il leader pentastellato avrebbe spiegato ai consiglieri il percorso attualmente in corso per arrivare alla formazione di un governo, con i 5 Stelle convocati per mercoledì prossimo al Quirinale per le consultazioni.

Su Twitter la sindaca ha scritto: "Le nostre città hanno bisogno di più risorse, più autonomia e più strumenti per migliorare la vita dei cittadini. Con @luigidimaio abbiamo parlato di questo tema, dell'esperienza di governo qui a Roma e delle opportunità di sviluppo della Capitale e quindi di tutto il Paese".