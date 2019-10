Di Maio difende Raggi: "Ha il sostegno di tutto il M5s". Poi rilancia: "Pronto disegno di legge per Roma"

"Il movimento tutto sostiene Virginia Raggi e il suo lavoro, abbiamo trovato una città in macerie". Così il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio prova a gettare acqua sul fuoco. Dopo gli attacchi alla sindaca dal ministro M5s Vincenzo Spadafora, con annesse reazioni di difesa dei grillini romani e della ministra Barbara Lezzi, il capo politico interviene a sostegno della prima cittadina. E in diretta Facebook dall'Umbria (dove si vota per le regionali domenica 27 ottobre), ricorda che, su Roma, "ci siamo presi la responsabilità di riavviare le gare di appalto, abbattere le ville dei Casamonica, tagliare spese inutili e investire in asfalto e si sta investendo in democrazia".

Insomma, dice, "un po' alla volta faremo risorgere la città dalle macerie". Poi, ha continuato il ministro degli Esteri, "c'è bisogno di poteri speciali per Roma, abbiamo pronto il ddl per attribuire poteri speciali come in tutte le città europee, non è una questione di partito, spero sia sostenuta in maniera bipartisan e spero che il Parlamento possa approvarla entro metà dell'anno prossimo".

Ma sui poteri a Roma Dario Franceschini, capo delegazione Pd al governo, sembra prendere tempo: "Penso che Di Maio si riferisse a una iniziativa legislativa del suo partito per Roma Capitale perché non è stato portato sui tavoli di governo alcun ddl su questo tema e quindi di 'pronto' non può esserci davvero nulla. Ovviamente non ci sottrarremo a una discussione su questa idea quando verrà portata nelle sedi appropriate".

Sulla questione interviene anche il leader Matteo Salvini, impegnato da settimane su Roma con continui blitz nei quartieri della città. Ieri l'ultimo al Tmb di Rocca Cencia, dove però non è riuscito a entrare. "Alla Raggi puoi dare anche la mantella di Batman, il problema è che non è capace". E ancora: "Puoi anche riempirla di soldi e poteri, ma quando non si è capaci di fare il sindaco la via più dignitosa sarebbe quella delle dimissioni e far scegliere ai romani un sindaco più in gamba".