Elezioni 2018, Di Battista sbaglia seggio: il cambio residenza non risulta nella scheda elettorale

Fuoriprogramma per Alessandro di Battista. Il noto attivista del Movimento Cinque Stelle, recatosi alle urne intorno alle 11, ha dovuto attendere più di un'ora per votare. E non perchè ha incontrato una di quelle file che, nella mattinata, si sono fatte registrare davanti alle urne. Sorprendentemente infatti, il suo nome non era inserito nelle liste elettorali del seggio di via Giuseppe Taverna.

Il talloncino mai inviato

L'errore è stato motivato con un cambio di residenza che, sulla scheda elettorale, non era comunicato. "Doveva esserci un tagliandino che però a me non è arrivato" ha commentato ai giornalisti che lo attendevano fuori dal seggio. Qualcuno ha provato anche a sottolineare che allora, la responsabilità è della sindaca Raggi. "Non diciamo queste cose" ha risposto l'ex parlamentare pentastellato.

L'appello al voto

Raggiunto il seggio 2362, in via Vallombrosa, Di Battista ha potuto finalmente esercitare il suo diritto. "Mi raccomando andate a votare – ha poi commentato su facebook – Chi non vota in realtà vota, vota quelli che l'hanno spinto a non votare. Coraggio".