Di Battista: "Raggi è una sindaca fantastica. Unica a opporsi ai poteri forti"

"Io sono cittadino di Roma e difendo Virginia Raggi a spada tratta: è una sindaca fantastica". Così l'ex deputato M5s Alessandro Di Battista durante la registrazione di 'Accordi e Disaccordi', il talk politico condotto sul Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi.

"La Raggi è stata fantastica perché ha avuto il coraggio di opporsi ai poteri forti di questa città, è stata capace di portare avanti una battaglia contro i Casamonica - dichiara l'ex parlamentare pentastellato - perché la mafia c'è in questa città e ha avuto il coraggio di dire no alle olimpiadi del cemento dei Malagò, Montezemolo e Caltagirone. È stata attaccata in maniera vile e sessista, perché grillina".

Lo stesso Di Battista si era però espresso sulla revisione della regola dei due mandati, necessaria alla stessa sindaca per ricandidarsi nel 2021, dichiarandosi contrario. "Credo in quella regola, io non penso che la politica sia una professione" ha detto intervistato a Quarta Repubblica. Senza riferimenti a Raggi ma andandosi a posizionare tra i contrari a un terzo mandato per sindaci e parlamentari.

A proporlo, in aperto appoggio a Raggi, il capo politico pro tempore Vito Crimi, con l'ok poi a cascata dei big parlamentari. Senza un terzo mandato neanche loro potrebbero ricandidarsi. Luigi Di Maio, Vito Crimi, Paola Taverna, Roberto Fico, per dirne alcuni. Contrario però c'è il nucleo dei duri e puri, del Movimento delle origini votato all'opposizione e allergico al "palazzo". Di Battista è tra questi. Con lui anche Davide Casaleggio.