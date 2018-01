Vaccini, Di Battista da un presidio Asl di Prati: "Scene da terzo mondo, manca il personale"

Altro che "M5s contro i vaccini e tutte le altre fake news". Il parlamentare grillino Alessandro Di Battista non solo annuncia che è in procinto di vaccinare suo figlio, ma denuncia le carenze del presidio sanitario della sua zona. Davanti all'Asl di via Plinio, a Prati, ripreso dalla compagna, gira un video a favore di social network.

"La Lorenzin e Zingaretti che ci attaccano dicendo che siamo incompetenti o anti vaccini? Qui ho assistito a scene da terzo mondo" attacca Di Battista. "Hanno sventrato il sistema sanitario togliendo fondi, lo dimostra il pessimo funzionamento del presidio aperto per vaccinarsi senza prenotazione dalle 7.30 alle 11.30, con ultimo accesso alle 11.15 che in realtà non ti vaccina: manca il personale. Ti devi prenotare e se ti prenoti oggi la prima vaccinazione che puoi fare è a luglio".

Da qui le file fin dall'alba. "Le persone vengono qui molto presto, magari alle 5, alle 6, perché fanno 20 vaccinazioni al giorno. E' una situazione da terzo mondo, sconvolgente e la Lorenzin si permette di attaccare i 5 Stelle, questi hanno sventrato la sanità, hanno reso molto difficili le vaccinazioni pediatriche".

A stretto giro arriva la replica della Asl Roma 1. "Da giugno 2017 l'azienda ha eseguito complessivamente circa 50.000 vaccinazioni" si legge in una nota stampa. "Il presidio di via Plinio ogni giorno mediamente vaccina 110 bambini e non 20 come erroneamente dichiarato. A conferma di questo, nella prima parte della mattina di oggi sono stati trattati 90 bambini". E ancora un chiarimento sulle procedure: "L’accesso alle prestazioni vaccinali avviene su prenotazione attraverso diversi canali, un Call Center Aziendale dedicato, costituito da un pool misto di operatori di sportello e sanitari (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17) in grado di dare informazioni, prenotazione e attestazioni; da luglio 2017 ha gestito oltre 70.000 chiamate e risposto a oltre 26.000 e mail". Poi, "la pagina facebook aziendale - attiva sette giorni su sette - che ha gestito circa 3000 quesiti e richieste inerenti i vaccini, con estrema soddisfazione dell’utenza" e "il recup regionale".

"Per garantire e semplificare il rispetto del calendario vaccinale alle famiglie - prosegue poi la nota - in tutti i centri della ASL Roma 1 c’è la possibilità di accedere liberamente senza prenotazione per le vaccinazioni obbligatorie dei primi nati e per i richiami dei 5/6 anni". Per quanto riguarda il personale "Ci teniamo infine a sottolineare che in data odierna erano in servizio presso il Presidio due medici, 3 infermieri e 4 operatori di sportello. Quindi non risponde affatto al vero la grave denuncia che all’interno della struttura non vi fosse personale".