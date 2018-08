I depositi Atac come l'ex Dogana: via libera all'affitto a tempo, poi la vendita

Le rimesse Atac come l’ex Dogana a San Lorenzo. O come l’ex Caserma di via Guido Reni al Flaminio. Affittate per eventi, concerti, mostre, prima di essere trasformate e vendute. È sulle orme del ‘modello Cassa depositi e prestiti’ che si muove la manifestazione di interesse pubblicata il 23 luglio scorso dall’azienda della mobilità capitolina. “Atac desidera sondare l'interesse del mercato per la locazione transitoria, per la durata massima di 8 mesi, delle rimesse Atac, attualmente non in uso” si legge nel documento. Tre gli immobili nell’elenco: l’ex rimessa di piazza Ragusa, nella parte non occupata dalle attività di Ama, quella di piazza Bainsizza e quella di San Paolo.

Chi deciderà di affittare questi capannoni potrà utilizzarli, si legge ancora nel documento, per “attività temporanee quali mostre, eventi privati, aziendali e culturali, set fotografici e cinematografici, festival e manifestazioni”. Escludendo “attività che possano comportare serio rischio per la sicurezza e incolumità persone e non attività lesive dell'immagine e del decoro”.

L’obiettivo è esclusivamente economico: in attesa di fare cassa definitivamente attraverso la trasformazione e la vendita di questi immobili, Atac punta ad “assicurarsi un flusso di reddito e la riduzione/annullamento dei costi di gestione e di vigilanza ma soprattutto la migliore valorizzazione degli immobili”. A carico del conduttore “l'onere di verificare l'idoneità degli impianti agli usi cui verranno adibiti nonché l'onere di acquistare tutti i permessi, nulla osta, approvazioni, licenze e o provvedimenti amministrativi necessari per lo svolgimento delle attività”.

L’uso, come detto, è temporaneo. Al termine degli otto mesi “non prorogabili” indicati “l'immobile andrà riconsegnato come prima”. Come si legge nel documento infatti tutte e tre le rimesse sono destinate ad essere vendute “nel medio periodo”. La possibilità di vendere gli immobili di proprietà della municipalizzata, in totale una ventina di strutture, parte da lontano. Già nel 2011 l’amministrazione Alemanno aveva tentato di avviare tale operazione senza arrivare a compimento.

Oggi l’operazione diventa un tassello della procedura di Concordato fallimentare avviata dall’amministrazione a Cinque Stelle. Nei mesi scorsi, infatti, la Real estate advisory group srl è stata incaricata di effettuare una valutazione del patrimonio ai fini della vendita. Il valore stimato è di poco meno di 100 milioni di euro. Per questo, si legge ancora nell’avviso pubblico, “sarà facoltà di Atac recedere dal contratto senza preavviso alcuno qualora sopravvengano superiori disposizioni vincolanti per Atac medesima conseguenti alla procedura concordataria che rendano impossibile la prosecuzione”. Il tutto “senza indennizzo”.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 10 settembre prossimo alle ore 12. Atac incasserà sia l’offerta economica del vincitore, sia il 25 per cento dei ricavi delle attività svolte all’interno. L’iter non è soggetto alla disciplina del codice per gli appalti così la scelta di Atac sarà orientata dai “principi di efficacia, economicità e pubblicità”.

Tutte e tre le rimesse oggetto dell’avviso di Atac sono da tempo sul tavolo del dibattito cittadino in merito al loro utilizzo. Dell’ex rimessa a San Paolo i comitati cittadini, i movimenti e il municipio hanno discusso a più riprese di un suo possibile utilizzo. Nel 2011 è stata occupata per qualche mese dai movimenti per il diritto all’abitare. Anche l’immobile di piazza Bainsizza è stato al centro delle proteste dei cittadini che nel 2008 si opposero ad un progetto che prevedeva la sua trasformazione in abitazioni. Da allora il dibattito è rimasto aperto. Ancor più recenti le manifestazioni di cittadini e movimenti in merito al deposito di piazza Ragusa. La richiesta: “Trasformarlo in un’eco stazione”.