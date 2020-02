Rifiuti, come riciclare le terre di scavo dei cantieri: ecco le linee guida del Comune

C'è chi scava per realizzare strade, gallerie, sottoservizi e si ritrova migliaia di metri cubi di materiale da smaltire e chi invece di quel materiale ha bisogno per effettuare riempimenti, reinterri e rimodellazioni di terreni. Se si incontrano in maniera efficace domanda e offerta, si può riciclare una buona quantità di materia che altrimenti andrebbe smaltita in discarica. È l'obiettivo ultimo della delibera di Assemblea capitolina approvato lo scorso 18 febbraio.

Fissa le linee di indirizzo per il recupero, appunto, e riutilizzo di terre e rocce da scavo, sulla base della normativa già vigente a livello nazionale. Ecco i punti principali.

Il primo, si legge nel testo, è "coordinare gli interventi di riutilizzo sia nel sito di scavo primario sia in altri cantieri compatibili e atti a soddisfare il fabbisogno". Il secondo si prefigge di "istituire un apposito database" dove far confluire le domande di terre e rocce da scavo in aree pubbliche di Roma Capitale e le offerte relative a tali materiali, impegnando gli uffici interessati a compilarlo.

E infine "dare mandato alle strutture capitoline, centrali e periferiche, tramite gli Assessorati di riferimento, di porre in essere tutte le azioni utili nel rispetto di tali linee d’indirizzo ivi comprese l’adozione di uno specifico Regolamento per il coordinamento delle attività e l’eventuale istituzione di un ufficio apposito".

Un esempio pilota, stando agli annunci, dovrebbe essere campo Testaccio. Qui per bonificare e riqualificare lo storico terreno di via Zabaglia - dove si allenava la As. Roma ai suoi esordi - verranno utilizzate terre di scavo. Una soluzione che l'assessore allo Sport Daniele Frongia lanciò a settembre 2019, definendola "economica, sostenibile e ottima" per strutture del genere. I lavori sull'area sono in corso.