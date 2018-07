Botteghe storiche, approvata la delibera in commissione. Cna: "Una buona notizia"

L'assessore regionale allo sviluppo economico Gian Paolo Manzella ed il presidente della Commissione Sviluppo Economico alla Pisana Massimiliano Maselli, hanno accolto positivamente l’approvazione della delibera di accesso al fondo rotativo per il piccolo credito gestito da Artigiancassa per le Botteghe Storiche.

“Esprimiamo piena soddisfazione, la Commissione ha svolto un ottimo lavoro in poco tempo, in un clima di confronto e assoluta collaborazione. Abbiamo potuto registrare uno spirito costruttivo tra i componenti, che fa ben sperare per il prosieguo dei lavori nel corso di questa legislatura”.

Colombi (CNA Lazio): "Il finanziamento di due milioni a tasso agevolato è una boccata d'ossigeno"

Erino Colombi, presidente della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa del Lazio, ha commentato: "Si tratta di un provvedimento che salutiamo come una boccata di ossigeno - ha scritto Colombi - perché permetterà la concessione di finanziamento a tasso agevolato per 2 milioni di euro a una serie di locali, attività storiche e botteghe d’arte. Si può garantire in questo modo la sopravvivenza di attività messe a dura prova dalla crisi, che rappresentano una ricchezza per il nostro territorio e che possiedono in molti casi peculiarità proprie che ne rendono difficile l’omologazione con altri tipi di imprese, ad esempio con quelle legate al commercio e per questo necessitano di particolari politiche di salvaguardia”.