Case del Comune all'asta, M5S blocca mozione Pd. I sindacati: "Possibili modifiche a settembre"

Se non si può parlare di sospiro di sollievo, si è aperto uno spiraglio per i residenti nelle case del patrimonio disponibile di Roma Capitale a rischio sgombero dopo il via libera da parte del Campidoglio alla messa all’asta degli affitti di tali immobili a canoni di mercato. A margine della seduta del consiglio comunale di giovedì scorso la presidente della commissione Patrimonio Valentina Vivarelli e quella delle Politiche Sociali Agnese Catini hanno dato una “piccola disponibilità” a inquilini e sindacati presenti ad aprire un ragionamento in merito alla possibilità di modificare il provvedimento tenendo conto della situazione economica delle famiglie.

Il tutto, in cambio del ritiro della mozione presentata dal consigliere del Pd Orlando Corsetti. Per assistere alla discussione della mozione non solo un gruppo di residenti ma anche i sindacalisti Emiliano Guarneri (Sunia), Guido Lanciano (Unione Inquilini), Paolo Rigucci (Sicet), Yuri Trombetti, responsabile Politiche abitative del Pd di Roma.

La delibera riguarda la messa all'asta dell'affitto a prezzi di libero mercato di circa 500 alloggi che rientrano nel patrimonio disponibile di Roma Capitale. Come denunciato da Romatoday nei giorni scorsi, una parte di queste famiglie, per esempio quelle che vivono a piazza Testaccio, le hanno abitate fino ad oggi come se fossero case popolari e non hanno redditi che gli permettono di poter restare in queste abitazioni. Se la delibera andasse avanti, non avrebbero altra alternativa che non lasciare gli appartamenti.

“Il Comune temporeggia sulla questione. Ma qui si tratta del futuro delle 500 famiglie che vivono negli alloggi del Patrimonio disponibile del Comune di Roma” il commento di Lanciano. “Ci auguriamo che la Presidente Vivarelli possa intercedere con l’assessora Rosalba Castiglione per l'apertura a fine estate di un tavolo di trattative risolutive. Noi non staremo a guardare e invitiamo tutti gli inquilini delle case del Patrimonio a recarsi presso i nostri sportelli per un censimento”. Conclude: “Non possiamo farci trovare impreparati. Si tratta di uno scempio, qui si vogliono privare famiglie a basso reddito di una casa per fare cassa. Una misura che aumenterebbe ulteriormente il disagio abitativo della capitale. Ma Roma è il Comune si ferma per la pausa estiva, tutto rimandato a settembre”.