Via dei Fori Imperiali, definitiva la pedonalizzazione nelle domeniche e nei giorni festivi

Dopo la fase di sperimentazione diventa definitiva la pedonalizzazione 24 ore su 24, nelle domeniche e nei giorni festivi, di via dei Fori Imperiali da piazza Venezia al Colosseo. È quanto stabilisce una delibera approvata nella giornata di ieri dalla Giunta capitolina. Nelle giornate in questione non potranno dunque transitare veicoli del trasporto pubblico, taxi e Ncc.

La delibera stabilisce che il provvedimento non si applica nei giorni prefestivi e il sabato, per non impedire l'accesso dei mezzi da lavoro nei cantieri della Metro C e quindi per non rallentare gli stessi lavori esponendo l'amministrazione al pagamento di riserve da 150mila euro al giorno. Nel complesso l'intervento si inserisce all'interno del percorso di riqualificazione dell'intera area che sarà avviato progressivamente.

"La disciplina della pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali - spiega l'assessora alla Città in movimento, Linda Meleo - seguirà le fasi di completamento dei lavori per la Metro C. Contestualmente al loro avanzamento si valuteranno eventuali modifiche al provvedimento approvato oggi, sia per estenderne l'efficacia ad altri giorni che per predisporre mirati interventi di riqualificazione dell'area".