Baldassarre contro il decreto sicurezza e immigrazione di Salvini: "Deve essere migliorato"

“Riteniamo che il decreto sicurezza e immigrazione debba essere migliorato”. Viene dall’assessora alle Politiche Sociali, Laura Baldassare, l’ultima critica scattata dalla giunta pentastellata di Virginia Raggi a Matteo Salvini, ministro dell’Interno del governo giallo-verde. L’occasione è stata l’ultima sessione della Commissione immigrazione e politiche per l’integrazione dell’Anci, riunita oggi in seduta straordinaria, alla presenza di sindaci di comuni capoluogo di provincia, presidenti di Anci regionali e amministratori dell’intero territorio nazionale, che ha affrontato e analizzato il decreto.

“Riteniamo che il provvedimento debba essere migliorato” scrive Baldassarre in un post. “In quest’ottica stiamo lavorando per presentare emendamenti. Come enti locali disponiamo di tante informazioni fondamentali da condividere con i parlamentari per valutare attentamente gli effetti che il decreto produrrà sui territori. In particolare le riflessioni hanno riguardato il sistema Sprar su cui il decreto eserciterebbe un impatto molto negativo, soprattutto a Roma”.

Baldassarre ha espresso “forte preoccupazione” verso la situazione che si è andata a delineare ma “allo stesso tempo, siamo fiduciosi rispetto al lavoro dei parlamentari. Riteniamo infatti che possano migliorare il decreto, accogliendo il lavoro e i contributi che stiamo definendo in Anci”.

Dopo la polemica sollevata via Facebook dal vicesindaco Luca Bergamo in merito alle posizioni assunte dal ministro leghista sull’arresto del sindaco di Riace, è Baldassarre ad entrare nel cuore di uno dei punti della politica di Matteo Salvini: il decreto sicurezza e immigrazione. La critica che arriva dalla capitale d’Italia, però, può imbarazzare lo stesso governo giallo-verde dal momento che il decreto è stato salutato con favore anche dagli esponenti del Movimento cinque stelle.