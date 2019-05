Quando il pubblico non paga: Roma Capitale ha 1,5 miliardi di debiti coi fornitori

Tre volte superiore al debito di Napoli e quasi cinque volte tanto quello di Milano. L'esposizione del Comune di Roma nei confronti dei privati è enorme. Nella classifica poco lusinghiera delle città che faticano a saldare i conti con aziende ed artigiani, la Capitale primeggia.

Il peggioramento di Roma

La CGIA di Mestre, con il proprio centro studi, ha fotografato qual è la condizione debitoria dei comuni più importanti. Il risultato è un' analisi impietosa per la Città Eterna che vede aumentare lo stock degli insoluti anche rispetto all'anno precedente. Se infatti al 31 dicembre 2017 i i debiti ammontavano a 1,13 miliardi, un anno più tardi hanno superato il miliardo e mezzo di Euro. Una cifra monstre se si considera che, complessivamente, i grandi comuni devono saldare i conti per "soli" 3,5 miliardi.

Degna Capitale del peggior pagatore d'Europa

Come rilevato dall'Associazione di artigiani e di piccole imprese di Mestre, le somme che i comuni devono ai propri fornitori, vengono saldate anche con molto ritardo. Ma questo è un problema di carattere generale, che riguarda quasi tutti i comuni e che fa dell'Italia il paese in Europa dove l'amministrazione impiega più tempo, in assoluto, a pagare i propri fornitori. Se la media comunitaria è infatti di 41 giorni, l'Italia ne impiega ben 104. Più del doppio e con un peggioramento netto rispetto alla precedente rilevazione, datata 31 dicembre 2017. Nessuno, in Europa, ottiene una performance più negativa. Come del resto nessun comune, in Italia, vanta tanti debiti della Pubblica Amministrazione con i privati. Da questo punto di vista quindi, Roma, è degna capitale dello stivale.