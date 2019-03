Gli interrogatori, De Vito non risponde al Gip. Mezzacapo: "No tangenti, solo compensi professionali"

"Sono tranquillo, sereno, dispiaciuto per questa cosa che è capitata. Chiarirò tutto". Marcello De Vito, che non ha risposto al Gip nell'interrogatorio di garanzia, ha reso noto il suo pensiero tramite Angelo Di Lorenzo, il suo legale. L'ex presidente dell'Assemblea Capitolina, al suo avvocato, ha parlato così al termine dell'incontro nel carcere di Regina Coeli dove era in programma l'interrogatorio.

De Vito è agli arresti da ieri nell'ambito dell'inchiesta 'Congiunzione astrale' su presunti atti corruttivi legati al nuovo Stadio della Roma. Ma non solo, perché gli affari coinvolgono anche l'ex Fiera di Roma e i Mercati Generali di Ostiense. "Non ho nessuna preoccupazione se non quella di dover chiarire sulle accuse che mi vengono mosse", ha riferito De Vito al suo legale.

L'avvocato ha spiegato che il suo assistito era pronto già oggi a parlare con il Gip, ma lo stesso penalista gli ha consigliato "di avvalersi per poter riflettere sulla vicenda che lo riguarda".

Ad essere sentito anche l'avvocato Camillo Mezzacapo, arrestato insieme a Marcello De Vito. Davanti al gip, il legale accusato di procacciare tangenti in cambio di una mano da parte del politico grillino si è difeso: "Non erano tangenti ma solo compensi per attività professionali. Curavo transazioni e attività che si svolgono di norma nella Pubblica amministrazione. Ho svolto solo attività professionali che nulla avevano a che fare con il ruolo politico di De Vito".

Secondo Mezzacapo, inoltre, la Mdl srl, società utilizzata per incassare i pagamenti delle consulenze "non è una società cassaforte e non è in alcun modo riconducibile a Marcello De Vito". "Faremo ricorso al Riesame", ha poi annunciato Francesco Petrelli, il legale di Camillo Mezzacapo.