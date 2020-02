Traffico: un altro studio boccia la Capitale. In Europa nessuno perde più ore nel traffico dei romani

Roma è la città più trafficata in Europa. E nelle prime dieci rientrano anche Milano al quarto posto, Firenze al settimo e Napoli in decima posizione.

È quanto emerge dalla ricerca "Transport and environment report 2019", pubblicata dall'Agenzia europea per l'ambiente. Scorrendo la classifica emerge che la seconda città più trafficata in Europa è Dublino seguita, sul terzo gradino del podio, da Parigi.

I cittadini romani passano in media 254 ore nel traffico con una congestione in aumento del 16% rispetto all'anno precedente. A Milano se ne trascorrono 226 ore in media, anche in questo caso in aumento rispetto al 2017, a Firenze 195 e a Napoli 186 ore.

Guardando ai Paesi l'Italia risulta terza in Europa tra i Paesi europei per quantità di tempo passato nel traffico con oltre 35 ore pro-capite. Al primo posto il Belgio, al secondo la Gran Bretagna. I dati presi in esame sono quelli del 2018.

