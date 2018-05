Sullo scranno della sindaca per protesta: Daspo di tre mesi dall'Aula per il sindacalista De Francesco

Tre mesi di esclusione dall'Aula Giulio Cesare per aver raggiunto lo scranno della sindaca Virginia Raggi durante un momento di protesta in Consiglio. Per Claudio De Francesco, segretario regionale Faisa Sicel, è scattato così il 'Daspo capitolino'. Uno strumento usato diverse volte dal presidente dell'Assemblea capitolina, il pentastellato Marcello De Vito, che ha firmato anche questo provvedimento.

I fatti contestati sono avvenuti il 24 aprile scorso, nel corso del consiglio straordinario su Atac. Si legge nel documento: "Un gruppo di cittadini presenti in aula ha posto in essere comportamenti di disturbo". Due "di questi hanno cercato di entrare nell'emiciclo urlando frasi di protesta, per raggiungere lo scranno della sindaca ma sono stati immediatamente fermati ed identificati". Uno di loro era Claudio De Francesco che ieri ha pubblicato su Facebook questa comunicazione.