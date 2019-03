Regione, Giannini era eleggibile: bocciato il ricorso contro il consigliere leghista

"Le osservazioni avanzate dal signor Liburdi debbono considerarsi prive di fondamento". Così la giunta per le elezioni della regione Lazio boccia il ricorso avanzato un mese fa dal primo dei non eletti alla Pisana, Andrea Liburdi, contro il consigliere della Lega Daniele Giannini.

Oggetto della denuncia presentata da Liburdi, salviniano, ex consigliere del II municipio, presunte irregolarità nella posizione di Giannini, dipendente di LazioCrea, partecipata regionale, al momento della partenza della campagna elettorale del 2018. Liburdi ha sostenuto che Giannini al momento dell'elezione, non fosse eleggibile, accusandolo di non aver richiesto, come previsto dalla normativa per i dipendenti pubblici, l'aspettativa in fase di candidatura, e continuando quindi a percepire lo stipendio nei mesi antecedenti l'elezione. Il riferimento nel ricorso è alla legge 154 del 1981, articolo 2.

Ma la Giunta delle elezioni rispedisce al mittente la contestazione, come si legge nel verbale della seduta del 7 marzo 2018. La ragione? Giannini non ha mai ricoperto "incarichi di natura dirigenziale e di rappresentanza della società, potendo manifestare con effetti vincolanti nei confronti di terzi, la volontà dell'ente di appartenznae, nè ha scolto funzioni di organizzazione e coordinamento di attività e compiti di altri dipendenti". Il ricorso quindi è stato bocciato. E il consigliere resta al suo posto.

"Non ho mai avuto dubbi sulla mia eleggibilità - commenta a RomaToday Giannini - le verifiche effettuate hanno soltanto ribadito la mia corretta condotta personale e politica che mi contraddistingue da sempre. Dispiace essere stato vittima di questo ricorso totalmente infondato che ha gettato ombre anche sulla Lega. Ora auspico che il partito prenda provvedimenti".