VIDEO | Da Laurentina a Tor Pagnotta, a bordo dei nuovi filobus in servizio sul nuovo corridoio mobilità

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Da opera incompiuta a realtà. In servizio da stamattina il corridoio mobilità “Eur Laurentina-Tor Pagnotta", una corsia preferenziale elettrificata che collega il capolinea della metro B Eur Laurentina a Fonte Laurentina passando per i quartieri di Tor Pagnotta e Cecchignola.

Undici chilometri (andate e ritorno) a servizio della zona sud Roma, attesi da molti anni: “Oltre a completare un’opera lasciata incompiuta restituendo così ai cittadini un nuovo servizio in grado di migliorare la mobilità, abbiamo anche recuperato e rimesso in servizio 45 filobus abbandonati in deposito per anni - dice la sindaca di Roma, Virginia Raggi -. E’ comodo, veloce e soprattutto utile”. “Abbiamo raggiunto un obbiettivo importante - spiega Linda Meleo, assessora alla Mobilità di Roma Capitale -, siamo certi che con questo corridoio cambierà la mobilità di un intero quadrante”.

Sul corridoio circoleranno tre linee: la 72, 73 e 74, con la riorganizzazione di tutta la rete del rapporto pubblico dell’area in fasi diverse.