La crisi di cuoche e addette mensa: prima la cassa integrazione, ora estate da "sospese" senza stipendio

Da marzo in cassa integrazione vista la chiusura delle scuole per l'emergenza Coronavirus, oggi con i contratti sospesi, e dunque senza alcuna retribuzione mensile, perchè l'anno scolastico si è concluso. E' crisi profonda per le addette alle mense scolastiche e le cuoche che, dopo le mobilitazioni delle scorse settimane, sono tornate a protestare in piazza: questa volta a Montecitorio.

La protesta di cuoche e addette mensa a Montecitorio

Chiedono certezze sul futuro: sicurezza economica ma anche chiarezza su come sarà organizzato il rientro a scuola a settembre. A Roma sono 2mila le cuoche e le addette mense "sospese e dimenticate", le loro richieste identiche a quelle di colleghi e colleghe d'talia, circa 80mila in tutto compreso il personale delle pulizie.

Cuoche e personale pulizie scuola "senza sostegno nè prospettive"

"Non è accettabile lasciare migliaia di persone senza alcuna prospettiva né alcun sostegno al reddito" - hanno detto Filcams Cgil Nazionale, Fisascat Cisl, Uiltucs e Uiltrasporti Nazionale che hanno organizzato la protesta.

I sindacati chiedono la proroga di 27 settimane degli ammortizzatori sociali con causale Covid per tutti i lavoratori; l'anticipo del pagamento della Fis da parte delle aziende e la ripresa dell’anno scolastico a settembre in sicurezza. Accanto a cuoche e addette alle mense scolastiche in piazza anche il personale che si occupa di sanificazione e pulizie delle scuole. Per loro chiesto l’accesso agli ammortizzatori sociali ordinari senza condizionalità rispetto al committente per le imprese e i lavoratori, oltre a misure di sostegno economico straordinarie per affrontare l’emergenza.

"Il Governo deve recepire le nostre richieste. Non ci fermeremo finché il grido di queste lavoratrici e lavoratori non sarà ascoltato: la loro vicenda non può essere invisibile” - hanno tuonato i sindacati.

Settembre è un'incognita: crisi per addette mensa e pulizie scuole

A Roma solo per pochi l'arrivo dell'estate ha significato il ritorno al lavoro: sono le addette alle pulizie chiamate per sanificare gli ambienti scolastici nei plessi che hanno aperto per il ritiro di diplomi e consegna documentazioni. Troppo poco per sperare bene.

"Settembre è un'incognita, intanto ci arrangiamo alla ricerca di qualche bonus o sussidio che possa permetterci di andare avanti. Lo stipendio - racconta Elisa, addetta alla mensa in una scuola di Roma - è già magro, così decurtato non basta di certo per coprire un arco di tempo molto lungo".

Tre mesi di cassa integrazione alle spalle, altrettanti senza retribiuzione all'orizzonte. "A Roma e nel Lazio sono tante le famiglie, spesso monoreddito, che basano la loro sussistenza sul lavoro nelle mense, sanificazione e pulizie scolastiche: non possiamo permettere che troppe persone restino senza alcuna risorsa per andare avanti e chiediamo una copertura straordinaria (Naspi) - dicono Cgil, Cisl e Uil - che vada a coprire la sospensione estiva”.