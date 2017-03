Arriva a Roma Tracing Bus, la cabina telefonica mobile per i migranti

Aisha è arrivata dalla Costa d'Avorio, al telefono rivela alla madre di essere stata imprigionata e violentata in Libia, "però con la testa ero lì al villaggio, mamma, solo il mio corpo era di quegli uomini". Moussa invece è maliano, è riuscito finalmente a parlare con la moglie dopo tre lunghi mesi di silenzio e ha scoperto di essere diventato papà.

Queste e tante altre sono le storie si nascondono dietro le telefonate dal Tracing Bus, ufficio mobile della Croce Rossa, a bordo del quale rifugiati, richiedenti asilo e persone migranti hanno la possibilità di ristabilire un collegamento con i propri familiari, usufruendo di una telefonata di tre minuti e del supporto di operatori e volontari della CRI.

Ogni anno, infatti, migliaia di persone perdono il contatto con la famiglia a causa di conflitti, calamità naturali o migrazione. Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, avvalendosi della loro rete internazionale, lavorano in tutto il mondo per ripristinare il contatto tra i familiari e offrire assistenza e servizi per il ricongiungimento.

Il progetto Tracing Bus è stato ideato dalla Croce Rossa olandese e reso possibile grazie ad una collaborazione con Vodafone Olanda. Il camper è stato messo a disposizione della consorella italiana ed è operativo nel nostro Paese dalla fine di gennaio.

Il camper è già stato nei principali luoghi di transito di migranti della Penisola (la Sicilia, Como, Milano, Ventimiglia, Taranto), facendo registrare numeri importanti. Finora sono stati oltre mille i tentativi di collegamento con quasi il 60% di telefonate andate a buon fine. In questi giorni il Tracing Bus è a Lampedusa e lunedì 6 marzo arriverà nella sede della Croce Rossa Italiana di via Ramazzini a Roma che ospita persone migranti.