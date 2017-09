Sospesa per dubbi sullo stadio, il M5S riammette della consigliera Grancio

Era stata sospesa, per aver espresso "dubbi di legittimità" sul progetto dello Stadio della Roma. A distanza di oltre tre mesi, era il 9 giugno, la consigliera capitolina del Movimento cinque stelle Cristina Grancio viene 'riammessa' nel movimento. A poche ore dall'udienza del tribunale che avrebbe dovuto decidere in merito al suo ricorso, il Collegio dei Probiviri ha annullato la "sospensione cautelare". La motivazione della scelta risiederebbe in un "vizio di procedura".

La consigliera, commentando su Facebook la notizia, aveva scritto: "Il provvedimento disciplinare poggia tutto sui verbi condizionali: 'avrei tenuto un comportamento'; 'si sarebbe estrinsecato'". Grancio ha poi impugnato il provvedimento. A difenderla l'avvocato Lorenzo Borrè, ormai famoso per aver affiancato altri espulsi dal movimento, tra cui Mauro Giulivi che con il suo ricorso sulle regionarie siciliane ha ottenuto la sospensione delle primarie on-line. Il confronto in tribunale però non è avvenuto. Grancio è stata riammessa prima.