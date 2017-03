Cozzoli presenta ricorso, Tempesta ancora fuori dal consiglio: il 23 marzo la decisione definitiva

Ignazio Cozzoli resta per ora consigliere comunale. Il rappresentante del Gruppo misto, eletto con la Lista Marchini ha chiesto e ottenuto la sospensiva del provvedimento emesso dal Tar del Lazio che prevedeva l'ingresso al suo posto in Assemblea capitolina della prima dei non eletti del Pd, Giulia Tempesta, congelando di fatto l'avvicendamento stabilito dopo il riconteggio delle schede in alcuni seggi 'ballerini' dopo le scorse amministrative di Roma. Il provvedimento è arrivato pochi minuti fa e quindi oggi non ci sarà la surroga prevista all'ordine dei lavori.

Così Giulia Tempesta: "Vi comunico che Ignazio Cozzoli, come è suo diritto, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. Da quello che risulta, il Consiglio ha predisposto la sospensiva immediata della mia elezione. Per questo motivo, oggi, contrariamente a quanto previsto, non mi insedierò in Aula Giulio Cesare".

La riunione del Consiglio di Stato in Camera di consiglio per decidere sul ricorso di Cozzoli, dopo la sospensiva concessa oggi, è fissata per il 23 marzo 2017.

Soddisfazione da parte di Luciano Ciocchetti che in una nota scrive: "La III sezione del Consiglio di Stato, su richiesta di Ignazio Cozzoli, assistito dallo studio Galoppi&Partners, ha accolto questa mattina la richiesta di misura cautelare, sospendendo gli effetti della sentenza del Tar del Lazio, che il 2 marzo aveva disposto l'assegnazione del 9 seggio del consiglio comunale alla coalizione Giachetti e, in particolare, alla lista Pd, privando la coalizione Marchini di uno dei 4 seggi. Si attendono con fiducia le prossime pronunce del Consiglio di Stato, ma nel frattempo il consigliere Cozzoli resta in carica".