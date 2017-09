Cotral, stop a vandali e aggressori: sui pullman arrivano le telecamere

Vita dura per i vandali dei pullman extraurbani Cotral. Su tutti i 420 nuovi autobus sono state infatti installate le telecamere che registrano quanto accade a bordo. Stop quindi ad aggressioni e writers improvvisati. Secondo quanto si apprende le telecamere riprendono tutto e conservano, nel rispetto della legge sulla privacy, le immagini per 48 ore.

In caso di vandalismi o aggressioni i filmati vengono consegnati alle forze dell'ordine. Esulta il presidente della Regione Zingaretti che su facebook scrive:

"Basta vandali sui Cotral! Tutti i 420 nuovi autobus che stiamo consegnando nel Lazio sono dotati di telecamere che registrano in alta definizione. Più sicurezza per i pendolari a bordo dei Cotral più sicurezza per gli autisti e per il personale di controllo biglietti. Meno atti di vandalismo: autori facilmente riconoscibili grazie alle registrazioni".