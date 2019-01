Cotral: Giuseppe Ferraro è il nuovo direttore generale dell'azienda

Giuseppe Ferraro è il nuovo direttore generale di Cotral. All'esito della selezione pubblica, lanciata lo scorso 6 novembre 2018, è risultato il primo in graduatoria. Dopo la formalizzazione della nomina in Consiglio di Amministrazione, sottoscriverà il contratto. Ferraro, 50 anni, già direttore operativo dell'azienda, lavora in Cotral dal 2002. Laureato in Ingegneria dei Trasporti all'Università la Sapienza di Roma nel 1997, è sposato e ha un figlio.



"In questo modo - dichiara la presidente, Amalia Colaceci - si completa la governance di Cotral. Il nuovo direttore generale, individuato all'interno dell'azienda, ha dato prova di capacità, equilibrio e competenza negli anni di maggior cambiamento. Ferraro ha gestito dapprima il delicato settore della manutenzione e poi anche quello del servizio, risultando indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. A lui i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutto il Consiglio di Amministrazione di Cotral".