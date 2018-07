Tivoli: inaugurata la nuova sala d'attesa al capolinea Cotral

Senza barriere architettoniche e dotata di ogni confort: si presenta così la nuova sala d’attesa al capolinea Cotral di Tivoli inaugurata nella giornata di venerdì. All’interno della struttura anche un punto di informazioni per gli utenti del servizio, una sala autisti e un punto ristoro con servizi igienici. Al taglio del nastro hanno partecipato la presidente di Cotral Amalia Colaceci insieme all’assessore alla mobilità Mauro Alessandri e al consigliere regionale Marco Vincenzi.

Cotral: "Prosegue l'opera di ristrutturazione"

“Abbiamo aperto a Tivoli una nuova struttura per i passeggeri e per il nostro personale. In questo modo prosegue l’opera di ristrutturazione dei capolinea Cotral – ha dichiarato la presidente Amalia Colaceci - per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti e la qualità dei luoghi di lavoro aziendali." Tivoli è uno dei principali snodi del trasporto pubblico regionale in provincia di Roma, di qui ogni giorno partono e arrivano oltre 250 corse Cotral da e per la Capitale.