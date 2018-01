Cotral rinnova la flotta: nei prossimi 4 anni previsti altri 400 bus

Nuovi mezzi a disposizione degli utenti Cotral. E' stato infatti pubblicato il bando per arricchire la flotta con altri 100 bus all'anno. Si tratta di mezzi moderni, dotati di confort per i passeggeri ed in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza sia dei conducenti che dei viaggiatori.

Bus moderni e confortevoli

"Cotral ha bandito la gara per l'acquisto di 400 nuovi bus in quattro anni. Il bando del valore di oltre 190 milioni di euro e' suddiviso in due lotti. L'azienda finanzierà con risorse proprie il primo contratto applicativo per l'acquisto dei primi 70 bus" si legge in una nota dell'azienda dei trasporti. "Il capitolato tecnico- spiega il comunicato- prevede che i veicoli, tutti 12 metri, siano equipaggiati con le più avanzate dotazioni di bordo: sistemi anticollisione e di protezione, videosorveglianza interna, prese usb sui sedili, illuminazione a led e cabina di protezione autista garantiranno sicurezza e confort di viaggio". Questi sono gli obiettivi che si prefigge il bando, cui si potrà aderire presentando delle offerte entro il 12 aprile del 2018.

Tutti gli autobus previsti

"Rinnovare la flotta - ha dichiarato la Presidente di Cotral, Amalia Colaceci - è l'unica scelta possibile per superare i problemi derivanti dalla vetustà del parco mezzi. L'azienda- conclude Colaceci- e' ora in condizione di adempiere al nuovo contratto di servizio con la Regione Lazio, procedendo all'acquisto di nuovi bus ogni anno" I quattrocento autobus oggetto del nuovo bando, non saranno gli unici con cui Cotral punta a rinverdire la flotta. " Nel 2017- si legge nel comunicato dell'azienda- sono entrati in servizio 330 nuovi autobus sulle strade del Lazio. Entro la primavera si completera' la fornitura dei 427 nuovi pullman acquistati con la gara del 2015".