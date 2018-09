San Basilio ricorda Fabrizio Ceruso: "In piazza contro gli sgomberi"

L’appuntamento è in via Fiuminata alle 16, di fronte alla targa che lo ricorda. San Basilio, anche quest’anno, si prepara a scendere in piazza per non dimenticare Fabrizio Ceruso, il giovane attivista di 19 anni ucciso da un colpo di pistola durante i disordini con la polizia, scattati in seguito ad una serie di sgomberi nelle case popolari occupate da famiglie senza casa che abitavano ai margini borgata romana. Era l’8 settembre del 1974. Sabato prossimo saranno passati 44 anni.

Come ogni anno, il corteo in ricordo di quella tragica morte è un modo per riaffermare “il diritto all’abitare”. Quest’anno, fanno sapere gli organizzatori, “sarà un modo per ribadire la nostra opposizione alla nuova stagione di sgomberi avviata dalla circolare del Viminale e appoggiata dall’amministrazione Raggi”.

Venerdì sera, dalle 21, si terrà invece una cena di solidarietà in via di Scorticabove, sempre a San Basilio, alla tendopoli dove da ormai due mesi vivono i rifugiati sudanesi sfrattati dall’ex centro di accoglienza in cui vivevano da 13 anni. Per l’occasione verranno presentati anche i disegni di Francesco Piobbichi del progetto Lampedua R/Esiste.

Il 44esimo anniversario sarà inoltre l’occasione per diffondere il documentario autoprodotto dal Progetto San Basilio (qui l'anteprima), che riunisce varie realtà di quartiere, sulla storia della borgata e della rivolta del settembre 1974. Dopo un anno di presentazioni in giro per l’Italia, fanno sapere gli autori, il documentario sarà on-line visibile a tutti.