Sanità, al via corso di specializzazione per 174 nuovi medici nel Lazio

E' partito questa mattina il nuovo corso di formazione specifica di Medicina generale alla presenza dei medici tirocinanti vincitori del concorso, che porterà alla formazione di 174 nuovi medici di base. Hanno partecipato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, insieme all'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria, Alessio D'Amato.

Si tratta di un corso triennale riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia, che consente al suo termine di esercitare la professione di medico di Medicina generale nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale. Presenti alla cerimonia Antonio Magi, presidente Omceo della provincia di Roma, e Renato Botti, direttore Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria.

"Per il triennio 2018/2021 sono stati ammessi 174 medici tirocinanti, il doppio dei partecipanti degli anni precedenti, ai quali voglio rivolgere un in bocca al lupo. Sono una risorsa importantissima" ha commentato Zingaretti "per migliorare e incrementare la Sanità di prossimità. In questi anni abbiamo fatto insieme un percorso di risanamento della Sanità del Lazio e oggi siamo alla vigilia di una nuova stagione, fuori dal commissariamento e che ci permetterà di aumentare la qualità delle cure e dei servizi ai cittadini".

"Nel Lazio operano circa 4.500 medici di Medicina generale" conclude D'Amato "ma il saldo tra chi si diploma ogni anno e chi va in pensione è negativo da molti anni. Ecco perché è importante invertire questa tendenza e tornare ad investire sul personale. Più che richiamare i professionisti andati in pensione come stanno facendo alcune Regioni è importante far entrare nel sistema sanitario i giovani medici". Nella Regione Lazio, il corso è organizzato da 4 Asl che svolgono il ruolo di capofila di area didattica territoriale: Asl Roma 1, Asl Roma 2, Asl Roma 3 e Asl Latina, alle quali sono assegnati tutti i tirocinanti, in base alla posizione in graduatoria e alla prossimita' con la propria residenza.