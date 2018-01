Bandi per corsie preferenziali e nuove pedane per tram e bus: "Investiti oltre 3 milioni"

"Sono partite le procedure di gara per la realizzazione di nuove preferenziali e la protezione delle corsie esistenti". Lo fa sapere l'assessore ai Trasporti Linda Meleo. Tra i bandi pubblicati anche quello per la messa in protezione delle pedane per il tram tra lo scalo San Lorenzo e viale Regina Margherita e per le pedane bus. L’accordo quadro per il pacchetto di preferenziali prevede un importo di 1 milione e 942mila euro, mentre i fondi stanziati per le pedane tranviarie e quelle dei bus ammontano rispettivamente a 935mila e 365mila euro.

Tra i primi interventi previsti troviamo la protezione delle preferenziali in via Emanuele Filiberto, Quinto Publicio/via Orazio Pulvillo; Libia/Eritrea - Val Melaina- Nomentana/Val D’Aosta. Le banchine tram tra scalo San Lorenzo e Viale Regina Margherita saranno completamente riqualificate per consentire la discesa in sicurezza dei passeggeri.

"Con questi interventi puntiamo a fornire agli utenti del trasporto pubblico locale spostamenti più veloci per favorire l’utilizzo del Tpl - dichiara l'assessore Meleo - nei prossimi mesi inizieranno i lavori per realizzare le nuove corsie preferenziali e mettere in protezione le corsie esistenti con cordoli in gomma, paletti e travertino. Questi progetti sono stati portati avanti anche grazie al lavoro assiduo della Commissione Mobilità. Tra gli interventi che quest’Amministrazione ha posto come priorità anche nuove pedane per bus e tram per garantire maggiore sicurezza ai passeggeri".